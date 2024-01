Toewijzing woning aan leraren en verplegers dit jaar wél eerlijk, belooft Amstelveen

De gemeente ontvangt vanuit de zorg- en onderwijsinstellingen regelmatig signalen dat het moeilijk is voor hun medewerkers om in en rond Amstelveen woonruimte te vinden, waardoor deze soms genoodzaakt zijn om in andere gemeentes werk te zoeken. "En dat terwijl hun werk van enorme maatschappelijke waarde is voor Amstelveen", benadrukt de gemeente aan NH.

30 sociale huurwoningen

Door het aanbieden van een sociale huurwoning blijven medewerkers eerder bij dezelfde zorg- of onderwijsinstelling werken, zo blijkt uit een enquête afgenomen bij de toegelaten kandidaten van de afgelopen twee jaar. Daarom kiest de gemeente ervoor om dit jaar 30 sociale huurwoningen aan te bieden. Dat zijn er 10 meer dan vorig jaar.

Bij de selectieprocedure ging het vorig jaar mis. Het college wilde voorrang geven aan onderwijs- en zorgpersoneel dat al lang in Amstelveen woonde of op korte termijn dakloos dreigde te worden, maar deze criteria werden ten onrechte niet gebruikt.