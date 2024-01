Uitstalverbod: Huijsing Books ontvangt proces-verbaal, maar geeft strijd niet op

Huijsing Books in de Gierstraat in het centrum van Haarlem moet de uitgestalde boeken voor de winkel weghalen. Dat liet burgemeester Jos Wienen gisteravond weten tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad. Zolang de huidige regels gelden, worden die ook gehandhaafd. Jarco Huijsing legt zich daar niet bij neer en kondigt nieuwe stappen aan.

Eerder deze maand schreef NH al over de waarschuwing die Huijssing, eigenaar van de boekwinkel, ontving van Haarlemse handhavers. Hij moest binnen een week de boeken verwijderen die hij voor de voorgevel van zijn winkel had uitgestald. Deed hij dat niet, dan zou een boete volgen.

"Ik heb inmiddels bericht ontvangen”, meldt Huijsing vrijdagmiddag. "Het proces-verbaal is binnen. Ik krijg de inhoud via een andere brief te horen, maar ik ga sowieso in beroep. Ook andere winkeliers in de straat hebben bericht gekregen van de handhavers."

Burgemeester maakt geen uitzondering

Een dag eerder liet burgemeester Jos Wienen tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad al weten dat er geen uitzondering voor Huijsing Books zal worden gemaakt. "Totdat de regels worden aangepast, is het de bedoeling dat mensen zich aan de vastgestelde regels houden. De handhavers zijn er om daar op toe te zien en eventueel sancties uit te delen."

De burgemeester antwoordde op vragen van Moussa Aynan van Jouw Haarlem. Aynan had een week eerder ook al het uitstalverbod in de Gierstraat ter sprake gebracht. Hij wilde weten of het college bereid is om net als voor bloemen, groente en fruit ook een uitzondering te maken voor het uitstallen van boeken op straat. "Poëzie kun je lezen als verswaren", vond de lokale partij.