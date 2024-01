Muzikant Michael Milo organiseert festival voor iedereen die geliefde verloren heeft

De dochter van muzikant Michael Milo maakte 4 jaar geleden op zestienjarige leeftijd een einde aan haar leven. Milo schreef een liedje A new Tattoo voor Jonna en organiseert deze zaterdag een festival in het Patronaat in Haarlem. "Met het festival en de song willen we troosten, helen en mensen verbinden in liefde. We willen laten zien dat er wel degelijk leven is na zelfdoding."

Micheal Milo pakt een foto van zijn dochter Jonna uit de kast in zijn woning in Amsterdam-West. Jonna is daar een jaar of vier en heeft een roze jurkje aan. "Mijn prinsesje", zegt Michael. "Ik weet nog precies hoe trots ze was. Ze wilde ook in dat jurkje naar school." Misschien wel de meest zorgeloze tijd voor Jonna. Toen ze in de puberteit kwam werd het zwaar voor haar. "Ze stelde hele hoge eisen aan het leven en aan zichzelf", vertelt Michael. "Ze had een harde buitenkant, maar was eigenlijk heel gevoelig en kon het leven niet aan." Vier jaar geleden maakte Jonna een eind aan haar leven. "Ik denk wel eens, had ze maar kunnen toegeven dat ze het leven moeilijk vond en niet wist hoe ze moest leven. Maar ze sprak er zelden over." Michael heeft het verlies inmiddels een plek kunnen geven, maar het gemis blijft heel groot.

Als eerbetoon en om de herinnering aan zijn dochter levend te houden, schreef Michael het nummer A New Tattoo. Michael zingt over dingen die hij samen met zijn dochter beleefde, maar vraagt zich in het nummer ook af hoe het met haar gaat: "Are you ok?" Als hij het nummer akoestisch gespeeld heeft staan de tranen in zijn ogen. "Elke keer als ik het speel, emotioneert het me weer." Het nummer heet A new tattoo omdat Jonna een tattoo van een roos op haar arm had en Michael na haar dood zo'n zelfde roos op zijn arm heeft laten zetten. "Dan is ze toch altijd dicht bij mij."

Zaterdag 27 januari organiseert Michael met een groep vrienden een festival in het Patronaat in Haarlem dat ook A New Tattoo heet. Michael treedt zelf op met zijn band King me ltd. Daarnaast zijn er optredens van Henk Koorn van Hallo Venray en van zangeres Lisa Brakband. "De zus van Lisa maakte ook een eind aan haar leven. Lisa heeft daar ook muziek over gemaakt", vertelt Michael. De avond in het Patronaat moet vooral geen loodzware avond worden. "Vier het leven is vooral het motto. Iedereen is welkom, of je nu iemand verloren hebt of niet", benadrukt Michael. "Het mag vooral een avond van troost zijn, waar gepraat, gelachen, gehuild en gedanst kan worden."

Iedereen is welkom op A New Tattoo festival op zaterdag 27 januari in het Patronaat in Haarlem.