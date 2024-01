Duitse huurauto scheurt met 190 km/u over de A10, bestuurder moet rijbewijs inleveren

De politie heeft deze week een Duitse huurauto naar de kant gehaald omdat die met 190 kilometer per uur over de A10 reed. Volgens agenten werd de snelheid gefilmd door de inzittenden. De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren.

De agenten reden tijdens hun nachtdienst zelf over de A10 toen ze de auto, een Volkswagen Golf type R, met een noodgang langs zagen rijden. "In eerste instantie dachten we dat we in een achtervolging terecht waren gekomen, maar niets bleek minder waar", schrijft een agent op Instagram. Volgens de politie filmde een van de inzittenden de snelheidsmeter.

De bestuurder van de auto reed 190 waar op dat moment maximaal 100 gereden mocht worden. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet daarnaast bij het CBR een cursus volgen over gedrag in het verkeer.