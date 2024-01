Verkeersinfarct door geschaarde vrachtwagen A7

Het ongeluk gebeurde rond 09.00 uur. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend, maar het kan aan de harde wind gelegen hebben. De vrachtwagen staat klem tussen de vangrails. Het is nog onduidelijk of er iemand gewond is geraakt.

De snelweg in noordelijke richting is volledig afgesloten. Momenteel worden er auto’s van de weg geleid bij Purmerend. Het verkeer in zuidelijke richting naar Zaanstad en Amsterdam kan gewoon doorrijden.