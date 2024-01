Opgeschort of verhoogd? Zoveel ga jij betalen aan hondenbelasting

Sommige gemeenten, zoals Medemblik, Heemskerk en Haarlemmermeer, hebben dit jaar een streep gezet door de hondenbelasting. Maar in andere gemeenten gaan de baasjes juist meer betalen. Bekijk hier hoeveel jij moet gaan betalen voor jouw viervoeter en waarom.

Man met hond (AI-afbeelding ter illustratie) - Foto: AdobeStock

Haarlemmers moeten het meest ophoesten voor hun honden, namelijk 104,28 euro per jaar. Maar dat is niet de enige plek in Noord-Holland waar de belasting omhoog ging. In de gemeenten Purmerend en Opmeer is de hondenbelasting dit jaar gestegen met respectievelijk 7,5 en 7,2 procent dan het jaar daarvoor, wat uitkomt op 90,60 en 40,30 euro. Daarnaast betalen eigenaren in gemeenten die belasting heffen meer voor hun tweede hond. Zo betaal je in Stede Broec voor je eerste hond 68,70 euro en je tweede 132,10 euro. In Hoorn ben je met 29,18 euro per jaar het goedkoopste uit. De hoeveelheid van de belasting mag een gemeente zelf bepalen.

Waarom hondenbelasting? Is hondenbelasting wel zo'n goed idee? Ja en nee, vindt Marit Hendriksen. Hendriksen is eigenaar van hondenuitlaatservice Doc Doc in Haarlem. Zolang het geld van de hondenbelasting daadwerkelijk besteed aan faciliteiten voor honden, is er volgens Hendriksen niks mis mee. Maar dat is niet altijd het geval. "Daarnaast kan de belasting ervoor zorgen dat mensen hondenpoep niet meer opruimen, omdat ze denken: 'Ik betaal er toch voor?'", aldus Hendriksen. Omstreden belasting Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de hondenbelasting al langer een omstreden belasting. "Er is altijd veel gedoe over", benadrukt hun woordvoerder. Zij legt uit dat gemeenten zelf mogen kijken waarvoor ze geld ontvangen en uitgeven. "Er zijn gemeenten die het liever op een andere manier oplossen dan met belasting, andere gemeenten vinden dat eigenaren het zelf moeten betalen." Daarnaast wijzen veel hondenliefhebbers naar katteneigenaren, die geen belasting hoeven te betalen. Maar volgens de woordvoerder is dat uit te leggen aan de hand van de kosten die gemeenten hebben aan de bevuiling van openbare plekken door honden in tegenstelling tot katten.