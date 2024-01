Verbindingsweg A9-A2 dit weekend dicht, verkeer richting Utrecht keert bij Ouderkerk

Vanwege de verbreding van de A9 is de verbindingsweg tussen de A9 en de A2 richting Utrecht dit weekend dicht. Automobilisten op de A9 richting Utrecht rijden eerst een stukje over de A2 richting Amsterdam, om na een paar kilometer te keren. Daardoor zijn ze tien minuten langer onderweg.

Waar het verkeer dit weekend rekening moet houden met ongeveer tien minuten extra reistijd, loopt de reistijd de volgende twee weekendafsluitingen op tot maximaal een half uur.

Het eerste weekend van februari gaat de A9 het hele weekend dicht vanaf knooppunt Badhoevedorp tot en met knooppunt Holendrecht. Maar let op: op vrijdag en zaterdag is de A9 de andere kant op, richting Badhoevedorp, ook dicht.

Een maand later, in het eerste weekend van maart, wordt de A9 opnieuw afgesloten. Deze afsluiting begint bij knooppunt Holendrecht en eindigt bij afrit 5 Amstelveen-Stadshart.

Onder voorbehoud

Althans, dat is de planning. "Het kan hard gaan vriezen, of er kan een pak sneeuw vallen", legt Hans van der Velde, planningscoördinator bij aannemer VeenIX, uit. "Het weer blijft altijd een onzekere factor en is moeilijk te voorspellen, dus de planning blijft altijd onder voorbehoud."

De aannemer wil tijdens deze drie weekendafsluiting de A9 verleggen, zowel ten westen van knooppunt Holendrecht als bij het viaduct over de Beneluxbaan. Met deze verlegging wordt ruimte gemaakt voor de verbreding van viaducten, een belangrijk onderdeel van de verbreding van de A9.