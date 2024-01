Bergers bezig om gezonken woonboot weer boven water te krijgen

"We zijn nu de ramen aan het dichtzetten tegen het water dat er straks in wil. En dan gaan we hem leegpompen" legt René Sol uit. Samen met zijn collega's is hij druk bezig om de woonboot weer boven water te krijgen. Al blijft de grote vraag hoelang dat gaat duren." Ja, dat kan een week duren, maar soms gaat het heel snel. Het is maar net waar de lekkage zit". Maar juist die plek is nog niet gevonden en dus zijn de mannen voorlopig nog wel even bezig.