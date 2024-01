De Peiling: Ik wil een persoonlijk kenteken

In Nederland moet het net als in België mogelijk worden om een gepersonaliseerde kentekenplaat aan te vragen, vinden de PVV, VVD, NSC en BBB. De partijen vragen demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een motie om deze optie te onderzoeken.

Belgen kunnen voor 1000 Euro een nummerplaat aanvragen met letters en cijfers naar keuze, ze moeten zich wel aan bepaalde regels houden.

Zo kunnen automobilisten bijvoorbeeld de naam van hun huisdier of favoriete film op de kentekenplaat zetten. "Het is toch een beetje het hebbedingetje van deze tijd", zegt PVV-Kamerlid Hidde Heutink.

"Ons idee is: ga nou eens onderzoeken of we daarvan ook een vorm in Nederland kunnen aanbieden." Hij vindt het een bijkomend voordeel dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zo geld kan verdienen.

Wat zou jij op je kentekenplaat zetten? Of is het onzin om "je eigen" kentekenplaat te hebben?