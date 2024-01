Vrouw gewond na crash op A9, bestuurder andere auto rijdt door

Een auto knalde vannacht bij een ernstig ongeval op de A9 bij Akersloot tegen de vangrail en vloog daarna op de kop. De bestuurder, een 57-jarige vrouw uit Heemskerk, is naar het ziekenhuis overgebracht. De andere auto die bij de aanrijding betrokken was ging ervandoor, maar kwam even verderop alsnog tot stilstand.