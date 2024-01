Sanne en haar gezin ontvangen pannenkoekentegoedbon voor geduld tijdens dijkversterking

Bewoners die afgelopen jaren last hebben gehad van het versterken van de West-Friese Omringdijk en de aanleg van het stadsstrand in Hoorn, hebben een presentje gekregen als dank voor hun geduld en begrip. De Schardamse Sanne Hijlkema en haar kinderen, die in Hoorn naar school gaan, mochten dit als eersten in ontvangst nemen.

De Alliantie Markermeerdijken en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben de bewoners bedankt met tegoedbonnen van een pannenkoekrestaurant langs de dijk. Sanne Hijlkema uit Schardam mocht gisteravond als eerste de tegoedbonnen in ontvangst nemen. Zij fietst per dag twee keer op en neer vanuit haar woonplaats naar de school van haar kinderen in Hoorn, en moest jarenlang een alternatieve route nemen. Ze is blij dat zij nu weer de snelste route naar het noorden kan nemen met haar bakfiets.

Bewoners van het stuk dijk tussen de Bedijkte Waal en Schardam hebben meerdere jaren te maken gehad met overlast vanwege de dijkversterking. De twee kilometer lange weg werd in oktober 2020 afgesloten. Bijna drie jaar later, in december 2023, is het eerste gedeelte weer open. Naar verwachting wordt het laatste gedeelte van de dijk in maart heropend.

Stadsstrand een project van jaren

Ook het aanleggen van het Hoornse stadsstrand is een project geweest van jaren. Wat in 2008 nog begon als een wild idee van Horinezen Jan Kollen en Piet Bruijns - destijds bestuurslid en partijlid van de Hoornse PvdA - is uitgegroeid tot het grootste stadsstrand van Nederland.

Na jaren van tekenen, onderhandelen en plannen werd in oktober 2019 het eerste zand opgespoten dat de monumentale West-Friese Omringdijk moet beschermen. Een jaar later, juli 2020, was de kogel door de kerk voor het definitieve ontwerp. In totaal is in de daaropvolgende jaren maar liefst drie miljoen kubieke meter zand opgespoten.