Moeder doodgestoken Alan Lopes: "Mijn hart is verscheurd, maar ik vergeef je"

Tijdens de zitting rond de moord op Alan Lopes maakte de moeder van de 21-jarige Braziliaan gebruik van haar spreekrecht. Daarin liet ze Begoleã F., de verantwoordelijke voor het doodsteken van haar zoon, weten dat ondanks 'haar hart is verscheurd, er geen ruimte is voor haat'. Daaraan voegde ze nog toe: "Ik heb je vergeven."

Tijdens de inhoudelijke behandeling in de rechtbank nam moeder Antonia Lima het woord. "Begoleã. Je hebt niet alleen het leven van mijn zoon Alan genomen, maar ook heb je mijn schoondochter, kleinkinderen en een hele generatie vermoord."

Na duidelijke woorden over wat Begoleã F. haar familie heeft aangedaan, liet Lima hem weten te vergeven voor wat hij heeft gedaan. "Hoewel mijn hart verscheurd is, is er geen ruimte voor haat. Want ik heb geleerd dat de weg naar vrede vergeving is. Daarom heb ik je vergeven. Ik hoop dat mijn vergeving een beetje vrede en rust in je hart kan brengen."

Geen celstraf, wel tbs geëist

Het Openbaar Ministerie eiste aan het einde van de zitting geen celstraf voor Begoleã F., wel tbs met dwangverpleging. Volgens F. was het namelijk 'hij of ik' in een gevecht op leven en dood in de woning aan de Vegastraat in Noord. Volgens deskundige had de verdachte wanen en was hij ontoerekeningsvatbaar.

Begoleã F. zelf verklaarde daar over dat hij dacht dat zijn vriend een kannibaal was, door dingen die hij had gezegd. De deskundigen zijn van mening dat F. daardoor een paranoïde waan over het Lopes had ontwikkeld en dat hij dacht dat Lopes hem wilde doden en daarna opeten. "Uit angst heeft hij een mes gepakt en hem met 99 messteken om het leven gebracht", aldus Justine Asbroek van het Openbaar Ministerie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.