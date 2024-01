Beter een goede buur dan een verre vriend: Hilversumse Margot kookt voor Lex

De Hilversumse Margot Nijkamp kookt twee keer in de week voor haar bejaarde buurman Lex, 'gewoon omdat ze dat leuk vindt'. Lex verloor zijn vrouw in 2019 en voelt zich sindsdien soms alleen in huis. Hij is Margot dan ook ontzettend dankbaar. "En ze kookt ook nog erg lekker."

"Hij eet het liefst Hollandse kost, maar pas gaf hij mij een Indiaas kookboek cadeau. De hint was toen wel duidelijk", vertelt Nijkamp lacherig over Lex. Twee keer per week kookt ze voor de tachtiger die inmiddels bijna vijf jaar weduwnaar is. De ene dag bereid ze een Nederlands gerecht voor hem, de andere dag iets Indiaas of Italiaans.

Deze week is het tijd voor een Indiase kipschotel uit het gloednieuwe kookboek. Het moet een uurtje borrelen in de oven. "Het is altijd heel gezellig als Lex langskomt", zegt Nijkamp. "Hij komt hier altijd rond een uur of 17.00 en dan kletsen we even. Hij kent mijn kinderen inmiddels ook goed, zij zijn ook dol op hem. We hebben een hele bijzondere band opgebouwd."

Lex moet even wachten voordat zijn kipgerecht klaar is. Hij vertelt ondertussen dat hij enorm dankbaar is voor de hulp van Nijkamp. "Ik voel me heel erg thuis hier. Ze nodigen mij ook uit voor de familie-barbecue. Dat maakt mij heel blij. En ze kookt ook nog eens erg lekker."

Stichting Thuisgekookt

Nijkamp kwam met Lex in contact via Stichting Thuisgekookt, een stichting die ruim 20.000 vrijwillige thuiskoks verbindt aan mensen die vanwege hun leeftijd, gezondheid of handicap het lastig vinden om zelf te koken.

De stichting bestaat al langer en is sinds kort ook in Hilversum actief, vertelt woordvoerder Gijs Kooiker. Het loopt meteen storm. "We groeien op het moment ontzettend snel in Hilversum. Er komen onwijs veel aanmeldingen binnen van mensen die willen koken voor een buurtgenoot, maar ook van mensen die behoefte hebben aan contact en een lekkere maaltijd."

De stichting zorgt voor een goede match. "We kijken of de mensen bij elkaar in de buurt wonen en of ze dezelfde gerechten lekker vinden. Zo hopen we dat mensen een duurzame relatie met elkaar opbouwen en dat het voor iedereen leuk is en blijft."

De match is in ieder geval geslaagd bij Nijkamp en Lex. "Die twee dagen dat er voor mij gekookt wordt, vind ik ontzettend fijn. Ik hoop dat ik hier nog een tijdje langs mag blijven komen."