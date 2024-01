Alan (21) werd vermoord door vriend met 'wanen': justitie eist geen celstraf, wel tbs

"Het was hij of ik", verklaarde de 26-jarige Begoleã F. vandaag op vragen over de moord op Alan Lopes. Het lichaam van de geboren Braziliaan (21) werd bijna een jaar geleden met 99 messteken gevonden in een woning aan de Vegastraat in Amsterdam-Noord. F. bekende verantwoordelijk te zijn, v olgens hem was er sprake van een gevecht op leven en dood in de woning en moest hij zich verdedigen. De verdachte had wanen, zeggen deskundigen, en was ontoerekeningsvatbaar. Om die reden eist het OM geen celstraf, wél tbs met dwangverpleging.

"Hoe is het mogelijk dat dit is gebeurd, met zoveel geweld, haat en woede. Hoe je het ook wendt of keert: Alan is op een brute manier gedood", aldus de officier van justitie vandaag op zitting. "Verdachte heeft het slachtoffer tientallen keren gestoken, dit terwijl het slachtoffer nauwelijks meer bewoog."

Een weekendje Parijs

Begoleã F. was een goede vriend van Alan Lopes, beiden geboren in Brazilië. Lopes woonde met zijn moeder en zus in een woning aan de Vegastraat in Amsterdam, en terwijl zij een weekend naar Parijs waren besloot Lopes zijn vriend uit te nodigen om bij hem te komen slapen. F. had geen vaste woon- of verblijfplaats, hij bleef vaker overnachten omdat hij anders geld moest uitgeven aan een hotelkamer.

F. denkt dat zijn vriend een kannibaal was. "Toen ik daar kwam, begon hij een verhaal te vertellen over dat hij kannibaal was en maakte een biefstuk klaar in de airfryer. "Wij gaan biefstuk eten, ik ben kannibaal en ik ben kannibaal royaal. Ik heb twee of drie Marokkanen opgegeten", zou Lopes hebben gezegd.

Maar Begoleã F. heeft moeite zich dingen ter herinneren, vertelt hij vandaag. "Ik had heel veel mentale problemen en mijn hoofd was heel erg in de war. Dat komt omdat mijn vader mij misbruikte. Ik had heel veel problemen in mijn familie", aldus de verdachte.

Whisky en cocaïne

In de woning werd die avond whisky gedronken, wiet gerookt en volgens de verdachte werd ook cocaïne gebruikt. Er was volgens hem wel een negatieve energie, "Ik voelde me niet goed die avond, maar ik besloot wel daar te slapen. Hij begon me te plagen. Hij begon allerlei grapjes te maken over mensen en dat hij kannibaal was en dat rare biefstukje te tonen. Ik vond het niet fijn."

De twee zouden op een gegeven moment naar bed zijn gegaan. Het uiteindelijke slachtoffer op zijn zolderkamer, F. sliep in de woonkamer. "Toen werd ik heel erg bang. Ik dacht dat hij me zou gaan aanvallen, omdat ik rare geluiden vanaf de zolder hoorde. Op dat moment besloot ik een mes te pakken en heel zachtjes naar boven te lopen."