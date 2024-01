Bijzondere vangst: visser haalt prehistorische bijl uit het water

Een nietsvermoedende visser uit Texel heeft per toeval een prehistorische bijl in zijn net aangetroffen. Het is inmiddels zes jaar geleden dat de vondst werd gedaan, maar sinds eergisteren is het opgeviste voorwerp op waarde geschat is. "Ik dacht: wauw", zegt archeoloog Luc Amkreutz, als hij terugdenkt aan het moment dat hij de bijl voor het eerst ziet. "Hier word ik wel blij van!"

De prehistorische bijl dateert van de middensteentijd en is vermoedelijk meer dan achtduizend jaar oud - NH Nieuws

Het gevonden stuk steen (waarschijnlijk graniet) heeft een rond gat in het midden en weegt ongeveer een halve kilo. Eén deel loopt tabs toe naar een scherpe rand en is waarschijnlijk gebruikt als bijl. Het voorwerp is vermoedelijk meer dan achtduizend jaar oud, daterend uit de middensteentijd, een tijd waar jagers en verzamelaars de bijl voor verschillende doeleinden gebruiken. "We nemen aan dat dit soort stenen op stelen bevestigd waren", licht Amkreutz toe. "En door de stelen dan in de grond te stampen kon er worden gezocht naar knollen en wortels. Maar met de bijl kon bijvoorbeeld ook een kleine boom omgehakt worden."

Lange tijd niet naar omgekeken Als de Texelse visser de bijl in zijn netten aantreft, ziet hij dat het iets bijzonders moet zijn. Toch blijft het stuk steen lange tijd thuis liggen zonder dat er naar wordt omgekeken. Tot aan het moment dat Amkreutz afgelopen dinsdag een lezing geeft op Texel over Doggerland, een gebied in de Noordzee dat vroeger droog lag. "Een aantal mensen hadden ook spullen meegenomen", vertelt Amkreutz. "Er was ook een mevrouw die deze steen van de bewuste visser had gekregen en die had ze vervolgens meegenomen."

Toevalstreffer Dat de prehistorische bijl nu niet meer op de bodem van de Noordzee ligt maar bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden voor onderzoek, is volgens Amkreutz een mazzeltje. "Dit soort stukken liggen op de bodem van de Noordzee omdat dat de afgelopen miljoen jaar eigenlijk droog lag, het was meestal land", legt Amkreutz uit. "En die vissersbootjes hangen dus eigenlijk boven een verdronken landschap op zoek naar vis. Maar er komen ook andere dingen in de netten terecht en dat moet je maar juist op dat moment herkennen."