Huizer basisschoolkinderen halen geld op voor schoonmaakster Jans na woningbrand

De actie kwam aan het rollen doordat een leerling, die vlak bij het huis van Jans en Wiebe woont, het allemaal zag gebeuren en de volgende dag aan zijn juf vertelde wat hij zag. "Ik heb het toen voor de klas aan de kinderen verteld en die waren gelijk enthousiast over het inzamelen van geld. Ik vind het supermooi om te zien hoe ze dit oppakken. Zo krijgen ze het stukje burgerschap dat we behandelen in de lessen ook gelijk mee", aldus juf Sophie.

De hele school doet mee

Na het nieuws van de brand bedachten de leerlingen zich geen moment. "Alle kinderen van de school halen geld op", zegt directrice Jolijn Heine. "Groep zes en zeven zijn bezig met het inzamelen van statiegeldflessen. Daar hebben ze al 190 euro mee verdiend. De stapel op de gang begint alweer te groeien, dus het is weer tijd om deze naar de supermarkt te gaan brengen."

Andere klassen pakken het anders aan. Zo werken groep zeven en acht aan een museumexpositie. Het entreegeld draagt weer een steentje bij. "Daarnaast hebben diverse ouders geld gedoneerd. Ik ben ontzettend trots op de kinderen. Dit is juist iets waar wij als school voor staan. Samen opkomen voor een goed doel. Iedereen wordt hier gezien."

De schoolkinderen zetten hun actie ook volgende week nog door.