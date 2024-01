Twaalfvoudig kickbokskampioen Jorina Baars krijgt in haar woonplaats zilveren erepenning

Tijdens het jaarlijkse sportgala in Den Helder heeft de 35-jarige Jorina Baars gisteravond de zilveren erepenning gekregen. De twaalfvoudig wereldkampioen kickboksen krijgt de onderscheiding niet alleen vanwege haar sportieve prestaties, maar ook haar ambassadeurschap en inzet op maatschappelijk gebied. In 2010 werd Baars ook al 'Jutter van het jaar' .

Eind vorig jaar veroverde Jorina Baars haar twaalfde wereldtitel. Daarnaast is ze meermaals Nederlands en Europees kampioen kickboksen. 'Ze heeft haar stempel op de sport gedrukt en krijgt daar in binnen- en buitenland erkenning en waardering voor', aldus de gemeente. 'Ze is als sporter van wereldklasse ook een ambassadeur voor de gemeente Den Helder.'

'En naast haar indrukwekkende carrière runt ze haar eigen sportschool en zet ze zich actief in voor maatschappelijke doelen, waaronder speciale lessen voor mensen met Parkinson.'

De gemeente vond het niet meer dan logisch om Baars - vanwege haar bijzondere verdiensten - de zilveren erepenning toe te kennen. 'Zowel in woord als geest vertegenwoordig je deze prachtige stad', zo zei burgemeester Jan de Boer gisteravond tegen Baars.

NH keek eind 2022 met Baars terug op haar successen dat jaar, bekijk hieronder het interview: