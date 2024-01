Kat (terug) in 't bakkie: Henny na driekwart jaar teruggevonden door chip

De dierenambulance Alkmaar kreeg op 19 januari een melding dat er een kat losliep op het HVC-terrein in Middenmeer. Zij besloten een vangkooi te plaatsen, met resultaat: vanochtend vonden zij de kat in de kooi. Na een chiponderzoek bleek hij baasjes te hebben, die de kat al driekwart jaar kwijt waren.

De eigenaren van Henny waren maar al te blij toen zij hoorden dat ze na driekwart jaar eindelijk hun huisdier terugkregen. Volgens de baasjes ligt Henny inmiddels op hun bank te slapen alsof er niets gebeurd is, laten de medewerkers van de dierenambulance weten.

Verplicht een chip

Wel doet de Dierenambulance Alkmaar nog een oproep op Facebook aan katteneigenaren om hun kat te laten chippen en te registreren. Dat bevestigt ook woordvoerder van de Dierenbescherming Saskia Thijssen. "Demissionair minister Adema riep vorig jaar dat katten verplicht een chip moeten krijgen, maar dat roepen wij al twintig jaar", zegt ze. Volgens haar is het chippen en registreren de enige manier om baasjes met hun kat te herenigen. "Wij krijgen zoveel katten binnen die niet zijn gechipt of geregistreerd en dat is zonde."

Ook benadrukt ze het belang van de juiste registratie: "Als je een nieuw nummer hebt of gaat verhuizen, geef dat ook door." Volgens Saskia chippen mensen vaak hun binnenkat niet, omdat 'die toch altijd binnen is', maar dat is volgens Saskia een slecht excuus. "Juist zij hebben een veel groter probleem als ze hun kat eenmaal kwijt zijn. Die kunnen niet goed overleven buiten."