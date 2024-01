Celstraffen voor daders 'vergisoverval' op woning Weltevredenplein Haarlem

Twee mannen die in oktober 2022 een woning aan het Haarlemse Weltevredenplein overvielen, moeten drie jaar de cel in. De man die als chauffeur diende, is vrijgesproken. Een vierde verdachte is eerder al veroordeeld.

Het viertal ging in de ochtend van 19 oktober 2022 naar de woning toe. Ze wilden de bewoner beroven, omdat het beoogde slachtoffer veel contant geld in huis zou hebben. Twee mannen met bivakmutsen en een wapen drongen echter de verkeerde woning binnen. Daar waren nietsvermoedende bouwvakkers aan het werk.

De overvallers bedreigden de bouwvakkers met een alarmpistool en pakten hun telefoons af. Een van de overvallers hield de bouwvakkers in de gaten, terwijl de tweede de woning van het eigenlijke doelwit binnen ging. De moeder van het beoogde slachtoffer werd met het alarmpistool bedreigd en in de slaapkamer van het slachtoffer ging het wapen per ongeluk af.

Tas en horloge

De overvaller ging er met een tas en het horloge van het slachtoffer vandoor. Een derde man coördineerde de overval via de telefoon vanuit een geparkeerde auto.

De rechter legde de man, die het schot loste in de slaapkamer van het slachtoffer, een celstraf van vier jaar op. Waarvan één jaar voorwaardelijk. De man die de actie op afstand coördineerde, kreeg een onvoorwaardelijke celstraf van drie jaar.

Minderjarig

De tweede overvaller die de bouwvakkers vasthield, was nog minderjarig in oktober 2022. Hij is eind vorig jaar via het jeugdstrafrecht veroordeeld. De vierde man die bij de overval betrokken was, werd vrijgesproken. Hij bestuurde de auto, maar het viel niet te bewijzen dat hij op de hoogte was van de plannen voor de woningoverval.