Kom naar café Staal in IJmuiden om jouw verhaal te vertellen

Om in beeld te brengen wat de geweldsexplosie van de afgelopen maanden in IJmuiden met haar inwoners doet, verhuist NH de redactie tijdelijk naar een café in de stad. Wil je met ons praten over wat je dwarszit of waar je je zorgen om maakt? Loop dan binnen bij grand café Staal aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden, waar onze redacteuren en verslaggevers van donderdag tot en met zaterdag de hele dag zitten om jouw verhaal aan te horen.