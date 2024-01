Stay Away-campagne binnenstad richt zich nu op meer landen en op Nederlandse jongeren

Daar komen nu dus meer landen bij en ook 'jonge jongens' uit Nederland gaan volgens het stadsbestuur te horen krijgen dat ze misschien beter niet meer kunnen komen. Voordat de ontmoedigingscampagne werd ingevoerd, was al duidelijk dat deze bij succes uitgebreid zou worden.

Het terugbrengen van de overlast door toerisme is een van de speerpunten in het programma 'Aanpak Binnenstad', waarmee het stadsbestuur de leefbaarheid in de binnenstad wil vergroten. In 2023 werden de eerste maatregelen ingevoerd. Afgelopen woensdag werd er een soort uitbreidingspakket gepresenteerd waarin de gemeente voortborduurt op bestaande maatregelen die volgens hen succesvol zijn.

Dat is dus ook het geval met de Stay Away-campagne die vorig jaar werd geïntroduceerd. Britse mannen tussen de 18 en 35 die online zoeken op termen als 'cheap hotel Amsterdam' of 'pub crawl Amsterdam' krijgen een waarschuwingsvideo te zien waarin een man door de politie wordt opgepakt en iemand naar het ziekenhuis wordt gebracht. De campagne werd, met name in de Britse media, breed uitgemeten.