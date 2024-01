Van reserve naar basis: het onverwachte EK handbal voor Lars Kooij

"Een onverwacht EK. Ik had verwacht tien minuten per wedstrijd te spelen, maar door de blessure van Samir werd dat anders", aldus Kooij. In de nipt verloren wedstrijd tegen Zweden (29-28) liep Benghanem een zware knieblessure op

"Samir laat een groot gat achter en dat heb ik zo goed mogelijk proberen op te vullen. Je wordt dan in het diepe gegooid en moet je het laten zien. Ik had wel een klein beetje zenuwen. Je speelt toch tegen de beste spelers van de wereld. Ik ging mee met de flow en het ging wel goed."

Toekomst

De 23-jarige handballer speelt bij het Duitse TV Emsdetten in de 3e Bundesliga. Na het goede EK hoopt hij zich in de kijker te hebben gespeeld bij andere teams. "Ik heb een aantal afspraken staan, maar of daar echt wat uitkomt weet je niet. Het enige wat ik kan zeggen is dat de interesse wel komt van clubs hoger dan de 3e Bundesliga."

Vanaf 3 februari hervat hij de competitie weer in Duitsland.