Marathonschaatsster Beau Wagemaker uit Hoogkarspel snelste op Weissensee

De start van de koers over 60 kilometer op het bergmeer was met enkele uren vervroegd, omdat de temperaturen op de Weissensee overdag snel oplopen en het risico van dooi te groot werd.

Eerste grote succes

Ondanks de nu ideale omstandigheden kwam de wedstrijd nooit echt los. Het peloton bleef, ondanks enkele ontsnappingspogingen, bij elkaar. Het werd al snel duidelijk dat het op een massasprint aan zou komen.Voor de 27-jarige Wagemaker, die schaatst voor PGM Bakker, betekende het haar eerste grote zege. Eerder was ze alleen een keer de sterkste in Noordlaren.

Opvallend genoeg konden de rijdsters van Albert Heijn Zaanlander (Maaike Verweij en Arianna Pruisscher) zich niet mengen in die strijd om de zege.

Zaterdag staat voor het peloton het Open Nederlands Kampioenschap op het programma. Twee dagen later wordt de tweede wedstrijd in de Grand Prix gehouden. Wagemaker start dan in het leiderspak.