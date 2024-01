Wisseling weersomstandigheden veroorzaakte stroomstoring bij tienduizenden Amsterdammers

De twee grote stroomstoringen van eerder deze week in Amsterdam blijken veroorzaakt te zijn door de grote wisseling in weersomstandigheden van de afgelopen tijd. Volgens netbeheerder Liander ging het als gevolg daarvan op drie plekken mis. Bij de stroomstoringen van afgelopen maandag en dinsdag werden tienduizenden huishoudens in de hoofdstad getroffen.