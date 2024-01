Voorleesontbijt bij Hilversumse bieb moet de allerkleinsten later aan het lezen krijgen

Iets wat hier een rol in kan spelen is de afgenomen leestijd onder kinderen. Daarom is het belangrijk om kinderen op jonge leeftijd kennis te maken met boeken. "Als een kind vanaf kleins af aan wordt voorgelezen, merk je dat dat enorm veel bijdraagt. Het is erg gezellig, maar gezellig is ook een middel om kinderen te enthousiasmeren als het gaat om lezen", vertelt Charlotte Orij, medewerker van Bibliotheek Hilversum.

In Nederland zijn bijna 1,8 miljoen mensen van 16 jaar of ouder laaggeletterd, wat uitkomt op ongeveer 1 op de 6 mensen. Ook is de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen de afgelopen jaren harder omlaag gegaan dan die van kinderen in andere westerse landen, meldde Expertisecentrum Nederlands vorig jaar.

De Nationale Voorleesdagen is het grootste boekenfeest van kinderen van nul tot zes jaar. Wethouder Karin van Hunnik was hierbij aanwezig in de Bibliotheek Hilversum om de slinger door te knippen, en opende hiermee officieel het Nationale Voorleesontbijt.

"Vooral voor jonge kinderen is het goed om te zien wat het goede voorbeeld is, waarom lezen zo leuk is", vertelt de jonge moeder Dani. "Thuis lezen wij ook elke avond voor, het is een hele strijd als het een keer laat is en er geen tijd is voor 'een boekje'." Dani is zelf leerkracht en leescoördinator en weet hoe belangrijk het is dat kinderen plezier ervaren tijdens het lezen. "Als in de bovenbouw het leesplezier ontbreekt, dan wordt het lastig".

"Het is een soort routine voor ons geworden. Het is ook hartstikke knus wanneer ze bij ons op schoot komt zitten en we samen een boekje voorlezen", vertelt vader Ewoud. "Het is belangrijk dat ze meekrijgt wat er allemaal te lezen is en wat voor verhalen er in de wereld zijn. Je ziet haar echt uitkijken naar het voorlezen, momenteel is ze helemaal weg van Roodkapje."