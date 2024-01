Overlastgevende junk langer weg uit gebouw IJmuiden: "Flat is nog nooit zo schoon geweest"

Poepen in de lift, midden in de nacht aanbellen voor geld en drugs, geschreeuw en vage gasten in het trappenhuis: dit wordt de bewoners van een flat uit het Vierkante Bos in IJmuiden al een maand bespaard nadat een overlastgevende junk uit zijn huis is gezet. Bewoners zijn opgelucht, maar vrezen voor de toekomst van de man.