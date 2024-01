Spoorbomen bij Oostwoud dicht: auto's slalommen zich een weg naar het werk

Een vreemde gewaarwording voor automobilisten op de Broerdijk in Oostwoud vandaag. De slagbomen bij de spoorwegovergang voor de stoomtram Hoorn-Medemblik bleven door een mogelijke storing lange tijd naar beneden. Het gevolg: stoet van slalommende auto's.

Verschillende automobilisten naderen de slagbomen donderdagochtend vol twijfel. Want in deze periode rijdt de stoomtram toch helemaal niet? Het betrof dan ook zeer waarschijnlijk een defect aan de slagbomen, dat inmiddels verholpen is. Al slalommend zochten automobilisten zich een weg naar - meestal - het werk.

Stoomtram-directeur René van de Broeke is vanmorgen niet ingelicht over de storing, vertelt hij. "Storingen komen wel vaker voor. Ik vermoed dat onze technische mensen er vanmorgen mee aan de slag zijn gegaan, en dat alles inmiddels weer is opgelost."

Geen dienstregeling

Momenteel is er geen dienstregeling van de museumstoomtram, dus rijden er geen treinen. In de voorjaarsvakantie, tussen zaterdag 17 en zondag 25 februari, rijdt de stoomtram meerdere keren per dag. De dienstregeling voor het nieuwe seizoen start officieel op maandag 1 april.