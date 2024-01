Historisch clubhuis Amsterdamse voetbalclub DWS verwoest door brand

Het vuur brak gisteravond rond 23.00 uur in het oude clubhuis van DWS aan de Seineweg in Sloterdijk. De vlammen sloegen uit het gebouw en het is grotendeels verwoest.

"Het is vooral pijnlijk in het hart", zegt De Jong in de Ontbijttafel. "We waren er al een tijdje niet meer aanwezig, maar het is toch wel heel droevig om het clubhuis waar de club bijna vijftig jaar in heeft vertoefd zo kapot te zien gaan."

Er lag gelukkig niks meer van de club, die naar sportpark Sloten is verhuisd omdat sportpark Spieringhorn opnieuw wordt ingericht door de gemeente. "Inmiddels zijn we er bijna twee jaar uit en bij ons staat alles netjes opgeslagen in een opslagruimte. Daar ligt al het archief, daar zijn we heel zorgvuldig mee omgegaan. Het is het eerste wat we toen verhuisd hebben."

Kraker

"Helaas is het ook gekraakt", weet het bestuurslid. "Dus als er nog spullen hadden gestaan, hadden we er ook niet zo makkelijk meer bij gekund." Het clubhuis zou vanwege de herinrichting van het gebied worden gesloopt.

De brandweer liet gisteravond weten dat er iemand naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook in had geademd. "Men gaat ervan uit dat dat de kraker is geweest", vermoedt De Jong. De politie en brandweer doen onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Niet terug

De Jong weet niet of ze het afgebrande clubhuis nog moeten herdenken. Gewoon doorgaan voelt, na 50 jaar historie, ook niet helemaal goed. Voor veel oud-spelers liggen hier een hoop herinneringen. "Ik denk dat we het even moeten laten bezinken en misschien gaan we een bloemetje leggen."

DWS heeft vorig jaar besloten niet meer terug te keren naar Spieringhorn en op sportpark Sloten te blijven, omdat het perspectief om te groeien daar groter was. "Uiteindelijk wil je natuurlijk zoveel mogelijk kinderen aan het voetballen hebben. Het liefst hadden we natuurlijk teruggekeerd, maar dat was geen optie meer."