Vrouw uit Castricum vangt verdwaalde schorpioen in kopje

Het was even schrikken dinsdagavond toen een vrouw in Castricum een schorpioen aantrof in haar huis. De Dierenambulance heeft het diertje opgehaald en hij is overgebracht naar de reptielenopvang in Zwanenburg.

De vrouw heeft de schorpioen dapper in een kopje gedaan. De dierenambulance laat via Facebook weten dat medewerkers Cor en Ingmar op de situatie afgingen. "Ze dachten eerst dat het beestje was overleden omdat er water in het bakje zat. Maar het beestje kwam helemaal bij toen ze hem op een doekje hadden neergelegd", aldus de dierenambulance.

De schorpioen is gisteren overgebracht naar de reptielenopvang in Zwanenburg. Medewerker Rob vertelt aan NH dat de schorpioen het goed doet. "Hij eet goed, dus het gaat goed."

Bij de reptielenopvang komen jaarlijks zo'n vijf schorpioenen op een vergelijkbare manier binnen.

Koffer

Hoe de schorpioen in Castricum terecht is gekomen is niet bekend, maar Rob weet het wel van de andere gevallen. "Meestal komt het doordat mensen op vakantie zijn geweest in het zuiden van Europa. Als 'ie in de bagage is gekropen, komt ie een keer tevoorschijn", zegt hij. "Het kan zelfs gebeuren dat de schorpioen overloopt naar de buren."

De Castricumse ving de schorpioen op in een kopje, dat is volgens Rob wel een goede manier. "Een schaaltje zonder hoekjes of randjes is perfect, want ze kunnen niet klimmen op gladde oppervlaktes. De meeste mensen willen er misschien nog een papiertje overheen leggen." De schorpioen zal volgens Rob niet hard wegrennen als je hem probeert te vangen.

Opvang

Waar de schorpioen uit Castricum vandaan komt, is niet bekend, maar hij blijft de rest van zijn leven in de reptielenopvang. "Dierentuinen nemen geen dieren op uit de natuur in Europa", legt Rob uit. "Daarop blijft de schorpioen bij ons. Schorpioenen worden gemiddeld niet heel oud." Hij verwacht dat het diertje nog zo'n twee tot drie jaar in de opvang blijft.