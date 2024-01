Met drank op achter het stuur: in deze gemeente worden de meeste bestuurders gepakt

In de gemeente Oostzaan werden vorig jaar verreweg de meeste boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, meer dan in de rest van Nederland. Maar die gemeente is niet de enige die hoog scoort op deze ranglijst. Ook in de gemeente Schagen en Zandvoort worden veel meer bestuurders onder invloed gepakt dan gemiddeld. Wat is daar aan de hand?

De gemeente waar de meeste boetes voor rijden onder invloed werden uitgeschreven, is Oostzaan. Daar werden per 10.000 inwoners 119,4 boetes voor dit misdrijf uitgeschreven. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde ligt op 28,4. Ook andere Noord-Hollandse gemeenten scoren hoog:

Let wel: deze cijfers betekenen niet dat deze drank- of drugsrijders ook uit Noord-Holland komen. Het gaat hierbij om de gemeente waar de boete is uitgeschreven. Een voorbeeld: als iemand uit de gemeente Utrecht met drank op achter het stuur stapt, en staande wordt gehouden in Hilversum, wordt die boete in Hilversum meegeteld.

In Noord-Holland was die toename nog een stuk forser. Ten opzichte van 2019 werden 45,6 procent meer boetes voor rijden onder invloed uitgeschreven in onze provincie.

In heel Nederland werden 42.799 boetes voor rijden onder invloed uitgeschreven door de politie in 2023. Dat is een stuk meer dan voor corona: in 2019 waren dat er zo’n 32.500. Bijna een derde meer.

In de kaart hieronder, gemaakt door Independer , kun je zien hoeveel boetes er voor rijden onder invloed in jouw gemeente zijn uitgeschreven. Tekst gaat verder.

Maar wat zeggen deze cijfers nou eigenlijk? Dat is best genuanceerd, zegt politiewoordvoerder Roderick de Veen. "De A8 loopt door Oostzaan. Daar doen we vaak controles. Het is gewoon een hele grote, drukke weg. Er liggen ook tankstations naast de weg waar controles worden uitgevoerd. Het is een logische plek om mensen staande te houden." Volgens de woordvoerder valt Oostzaan ook op in deze cijfers omdat er relatief weinig mensen wonen, en dat het beeld vertekent.

Datzelfde geldt voor de Noordkop. "Ook daar zijn grote uitvalswegen, met de A7, N242 en de N9. Er rijden veel mensen, dus er worden ook meer mensen gepakt die met drank of drugs op achter het stuur zitten."

Speerpunt

De enorme toename van het aantal boetes is volgens De Veen te verklaren, doordat de politie in Noord-Holland de aanpak van rijden onder invloed tot speerpunt heeft gemaakt. "Het aantal verkeersdoden in het gebied van de eenheid Noord-Holland (zonder Amsterdam, red.) was in 2022 schrikbarend hoog, met 67 verkeersdoden. We hebben gezegd: we gaan strenger en meer controleren, dat aantal doden moet omlaag. Want vaak is er alcohol of drugs in het spel bij een dodelijk ongeval."

"Wat mensen moeten onthouden, is dat je 24 uur per dag kan worden gecontroleerd", vervolgt de politiewoordvoerder. "Zo houden we bijvoorbeeld vaak controles op maandagochtend. Dan zijn mensen nog onder invloed van het weekend." De Veen doelt dan op mensen die op zaterdag of zondag drugs hebben gebruikt. "Het zijn geen grote hoeveelheden in je bloed, maar het heeft zeker wel invloed op je rijgedrag."

De politie ziet voor 2023 een voorzichtige daling van het aantal verkeersdoden. Volgens de laatste cijfers vielen er vorig jaar 50 verkeersdoden te betreuren in het gebied van de Noord-Hollandse eenheid. "Maar het is nu nog te vroeg om met zekerheid iets te zeggen over het effect van de extra controles."