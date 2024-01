Opnieuw autobrand in Zaandam, politie vermoedt brandstichting

Aan de Redersstraat in Zaandam stond vannacht rond 2.30 uur een auto in brand. De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken en doet onderzoek.

Buurtbewoners hoorden een knal en zagen dat de auto, een dure BMW, in brand stond. "Vermoedelijk gaat het hier om brandstichting", laat een woordvoerder van de politie weten. Waar dat vermoeden uit bestaat, kan hij in verband met het onderzoek nog niet zeggen. "De forensische opsporing zal vandaag onderzoek doen", zegt hij.

Het is niet de eerste keer dat er een auto uitbrandt aan de Redersstraat in Zaandam. In de nacht van 11 april 2023 ging er ook een auto in vlammen op, op dezelfde parkeerplaats. De politie vermoedde toen ook dat er sprake was van brandstichting. De woordvoerder laat weten dat hiervoor geen aanhoudingen zijn verricht.

Vorig jaar, en in 2022, zijn er veel auto's in vlammen opgegaan in Zaandam. In maart kondigde burgemeester Jan Hamming cameratoezicht aan; op vier plekken in de wijk zijn er zichtbare camera’s opgehangen. Deze camera's hangen er nog omdat de maatregel is verlengd.