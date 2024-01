Treinverkeer van en naar Schiphol ligt tot 02.00 's nachts stil

Er rijden geen treinen van en naar Schiphol door een kapotte bovenleiding, meldt de NS. Aanvankelijk leek de storing tot 22.30 uur te duren, maar inmiddels is de eindtijd verlaat naar 02.00 uur 's nachts.

