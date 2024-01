Wat gebeurt er met het zand uit de big bags van strijd tegen hoog water Markermeer?

Er werden verschillende maatregelen genomen tegen het hoge water in het Markermeer, en één van die maatregelen was het plaatsen van zogeheten big bags met zand. Deze grote zakken werden gebruikt om het water tegen te houden ter bescherming van de wijk. Die zakken staan er nu alleen nog steeds. NH zocht uit: wat gaat er met al dat zand gebeuren?

Foto: NH/Maarten Edelenbosch

Het was nog niet helemaal zeker wat er nou precies met het zand ging gebeuren als de zandzakken weg worden gehaald. Inmiddels is één ding zeker: het wordt in ieder geval duurzaam hergebruikt.

Woonprojecten Volgens gemeente Hoorn wordt het zand gebruikt voor de woningbouw in de omgeving. Een woordvoerder van gemeente Hoorn vertelt: "Het zand uit de zakken kunnen wij als gemeente goed gebruiken voor diverse woonprojecten. De kleinere zandzakken worden opgeborgen in een opslag, om zo in de toekomst nog een keer gebruikt te kunnen worden."

Volgens woordvoerder Jorrit Voet van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn er tweeduizend zakken gebruikt als bescherming tegen het hoogwater. "Normaal gesproken hebben wij al tweeduizend zakken op voorraad. Door de afgelopen noodsituatie hebben wij nu vijfduizend zakken opgeslagen." De zandzakken zijn opgeslagen onder een overkapping op een werf aan de Schaardijk in Hoorn. "We laten ze netjes drogen en stapelen ze op. Zo kunnen we ze gebruiken voor een volgende oefening of een echte inzet ergens in het gebied." Volgens de woordvoerder gaat een zandzak gemiddeld zo'n tien jaar mee.

Vervuild Volgens de woordvoerder kan het zijn dat een deel van de zandzakken vervuild is. "Als de zandzakken in aanmerking zijn gekomen met bijvoorbeeld rioolwater of verontreinigd materiaal, dan is er sprake van vervuiling." Zodra het zand vervuild is, wordt het weggestuurd naar een afvalverwerkingsbedrijf. "Wat we precies met het zand kunnen doen hangt af van de vervuiling van het zand." Op dit moment is er bij het Hoogheemraadschap nog geen sprake van vervuilde zandzakken. "Als dit wel het geval is, is het natuurlijk niet verantwoord om dat zand te gebruiken voor woon- en werkprojecten."

"Ik hoop niet dat het zand gebruikt wordt voor bijvoorbeeld kinderspeelplaatsen, daar is het veel te vervuild voor" Robert Alt, uitvinder mobiele waterkering

Robert Alt is uitvinder van een tijdelijk mobiele waterkering en is hierdoor veel bezig met het tegenhouden van water. "De riolering loopt omhoog en spoelt zo met het water me. Zand verteert en wordt op deze manier vervuilt. Het zand vult zich met het vieze water." Volgens Robert kan het geen kwaad dat het zand gebruikt wordt voor de woningbouw of dat het op een andere manier wordt hergebruikt. Wel is het zand volgens hem echt te vies om voor andere situaties te worden gebruikt. "Ik hoop niet dat het zand gebruikt wordt voor bijvoorbeeld kinderspeelplaatsen, daar is het veel te vervuild voor."

Hoogwater Het peil in het Markermeer is inmiddels afgenomen, maar op het IJsselmeer is deze nog steeds erg hoog. Dit heeft volgens woordvoerder Bart Jacobs, van Rijkswaterstaat, te maken met de windkracht die de afgelopen dagen extreem hoog is. "De afgelopen dagen stormt het veel en daardoor is de windkracht heel hoog. Hierdoor kunnen wij niet spuien, waardoor we het peil momenteel niet kunnen beheersen." Verder vertelt de woordvoerder dat Rijkswaterstaat er alles aan doet om het water weer op peil te krijgen. "Dag en nacht zijn er mensen aanwezig, in de hoop te kunnen spuien."