Tijdelijke huisjes voor Oekraïense vluchtelingen in Kortenhoef komen er definitief

De bouw van tien tijdelijke huisjes voor Oekraïense vluchtelingen aan de Kwakel in Kortenhoef kan van start gaan. Volgens de gemeente is bezwaar maken tegen de vergunning niet meer mogelijk. Wijdemeren pakt meteen door, want komende maandag beginnen de voorbereidende werkzaamheden al, zodat de vluchtelingen er vanaf begin april kunnen komen wonen.

“De vergunning is definitief”, vertelt wethouder Ron de Haan. Naast de werkzaamheden die volgende week al starten, onderhoudt de gemeente de komende periode ook zeker nauwe contacten met de direct omwonenden en belanghebbenden.

Met hen gaat Wijdemeren bijvoorbeeld in gesprek over de inrichting van de omgeving. Denk daarbij aan zaken als verkeersveiligheid, verlichting, spelen en de inrichting van de openbare ruimte.

De wethouder benadrukt dat de aangewezen plek voor tijdelijke opvang van Oekraïners een prettige plek moet zijn voor de bewoners maar ook voor de omwonenden. "Dat vind ik belangrijk", aldus De Haan.

Hinder

Als alles volgens planning verloopt, dan kunnen de bewoners er over iets meer dan twee maanden komen wonen. In de tussentijd kan het verkeer hinder ondervinden van de werkzaamheden. Om deze tijdelijke woningen te voorzien van bijvoorbeeld water en elektriciteit is de weg naast het muziekgebouw een dikke week opengebroken. Om precies te zijn van maandag 11 tot en met dinsdag 19 maart.

Met de komst van deze tien tijdelijke woningen is Wijdemeren nog niet klaar met het regelen van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Momenteel staat de gemeentelijke teller op 115. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Gooi en Vechtstreek, waar Wijdemeren onderdelen van is, de opdracht gegeven om 2.260 plekken te regeoen. Dat houdt in dat ook Wijdemeren moet blijven zoeken naar meer locaties.