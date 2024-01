Historische films over de Zaanstreek te zien in het gemeentearchief

Een hele dag gratis films kijken over de geschiedenis van de Zaanstreek kan op vrijdag 26 januari. Voor het tweede jaar organiseert het gemeentearchief zo'n dag en weet dat er veel Zaankanters op afkomen. "Mensen hier zijn enorm geïnteresseerd in het Zaanse industriële verleden. Ze zijn er ook trots op", zegt gemeentearchivaris Frans Hoving.

De afgelopen jaren zijn er ruim 1000 films door het archief gedigitaliseerd. "Het is leuk dat je op een speciale dag al dat mooie materiaal ook kunt laten zien", vertelt Hoving. Want normaal is het opgeslagen in de archieven. "Je wil het graag vertonen aan het publiek. Dat is het mooiste."

Hoving noemt een paar pareltjes. Een fabrieksuitje van Honig naar theater de Doelen in Rotterdam ter ere van het 100-jarig bestaan. "Met sketches van de medewerkers, muziek en dans. De dames van de typ-afdeling die buikdansen op het podium." Ook een prachtige bedrijfsfilm van de firma Klinkenberg die onder andere de Zaanbrug heeft gemaakt. En de opening van de Den Uylbrug. In het totaal zullen er tussen 8.30 en 17.15 maar liefst 17 films te zien zijn in het stadhuis van Zaanstad.