Aan gort gereden buitenmuur van Gina na zes weken nog steeds niet gerepareerd

De 59-jarige Gina uit Tuindorp Oostzaan mist al zes weken een buitenmuur. Op acht december vorig jaar reed een automobilist zó haar woning binnen. De meervoudig gehandicapte Gina was thuis maar raakte niet gewond. Wel zit ze sindsdien in de puinzooi.

Op de plek waar een groot gat in de muur gaapte, hangen nu grote houten platen. Zes weken na het ongeluk is er nog niet één baksteen gemetseld. Woningstichting Eigen Haard zegt dat het moeilijk is om de juiste, passende bakstenen en kozijnen te vinden. En dat het dus nog onduidelijk is wanneer de herstelwerkzaamheden kunnen starten.

"Zes weken geleden is het. En nu zit ze nog steeds in de puinhoop," zegt buurvrouw Annie die bij Gina op bezoek is. "Kijk, als Gina een volwassen vrouw was die mondig is had ik gezegd 'je redt je eigen wel'. Maar zij kan zichzelf niet redden. Nou steun ik haar in een hoop dingen."

Muizen

Gina praat inderdaad wat moeilijk maar ze is niet op haar achterhoofd gevallen. Haar bank staat tegen de tijdelijke buitenmuur van hout. "Ze zouden een wand plaatsen in mijn woning zodat ik het niet zo erg zag dan." Maar dat is niet gebeurd. De houten muur is gevuld met purschuim en de radiator hangt nu hoger, net boven de bank. Koud heeft Gina het niet gehad. Last van muizen wel, die komen nu vrij makkelijk binnen. "Ja, ik heb er zes gehad." Ze heeft twaalf muizenvallen in haar huis staan.