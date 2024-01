Eén jaar na fatale brand in Schellinkhout blijven de huurders gefrustreerd achter

Precies één jaar geleden wordt Schellinkhout opgeschrikt door een grote brand met fatale gevolgen. De vlammenzee maakt een einde het leven van de Braziliaanse Edilene, die in een van de verwoeste bedrijfsunits verbleef. Veel huurders bleven met lege handen achter en zijn gefrustreerd over de gang van zaken. "Het is verbijsterend om te zien hoe het is gegaan."

Huurders Rob (links) en Kevin in Schellinkhout - Foto: NH Media / Michiel Baas

Zo heel af en toe komt ze er nog, aan de Dorpsweg in Schellinkhout. Waar vorig jaar niet alleen units vol met spullen van huurders, maar ook een mensenleven werd vernietigd. "Op de plek waar de brand was, groeit nu gras", zegt Yolanda Visser. Nieuw leven op een plek vol pijn. "Ik ben normaal gesproken best een koele kikker, maar dat doet mij nog steeds heel veel." In de nacht van 28 op 29 januari 2023 zijn de vlammen tot in de verre omtrek van het West-Friese dorp waarneembaar. Het toont de omvang van de brand aan, waarbij een dag later een overleden persoon wordt aangetroffen. De 38-jarige Edilene verbleef illegaal in één van de units en is kansloos in de oneerlijke strijd tegen de vlammen. Financiële klap voor huurders Yolanda's man Rob en zoon Kevin zijn tot dan bijna dagelijks op het terrein te vinden. Sleutelend aan één van de vier oldtimers of aan de crossauto. Alles gaat in vlammen op. Er is wanhoop, woede en verdriet. "Er staat één auto tussen die ik samen met mijn vader al 35 jaar heb", zei Kevin toen, een paar uur na de brand. "Al mijn spaargeld is weg." Kevin weet dan nog niet dat er even later een lichaam onder het puin wordt gevonden, in de unit die grenst aan die van hen. Bekijk hier de video van de dag na de brand vorig jaar:

Slachtoffer brand Schellinkhout: "Ben al mijn spaargeld kwijt" - NH Nieuws

De brand kent alleen maar verliezers. De nabestaanden van Edilene worden verscheurd door verdriet. Voor hen is het leven nooit meer hetzelfde. Maar ook de huurders - die de units gebruikten voor opslag en het klussen aan auto's - blijven achter met lege handen. Vaak voor duizenden euro's gaan ze het schip in. Want alleen een deel van de schade, die onder de inboedel valt, wordt door de verzekering vergoed. "Je praat al snel over 60 duizend euro verlies", zegt Yolanda. "En dan rekenen we de gemaakte uren uiteraard nog niet eens mee." Ook Harm Zwiers lijdt flinke financiële schade. Hij maakt inloopkasten en moet afscheid nemen van onder meer zijn gereedschap. "Bij elkaar kostte alles iets van 70 duizend euro. Ik schrok ervan, toen ik alles optelde. Ik heb nog 33 duizend euro teruggekregen van de verzekering, dat was keurig geregeld. Maar de rest is weg." Tekst gaat door onder de foto

Brand aan de Dorpsweg in Schellinkhout - Foto: Inter Visual Studio

Het verlies van geld en materiaal, daar komt hij wel weer overheen, zegt hij. Wat hem een jaar na dato nog altijd steekt, is wat er ná de brand is gebeurd. Snel na de brand oordeelt het Openbaar Ministerie al dat er niemand strafrechtelijk wordt vervolgd. Mede omdat niet te achterhalen valt hoe en waar de brand is ontstaan. "Het is verbijsterend om te zien hoe dat is gegaan", zegt de oud-politieagent een jaar na dato. Hij is van mening dat er te snel conclusies zijn getrokken in het onderzoek. "Ik snap dat er bewijslast tegen iemand moet zijn, maar waarom investeer je daar niet in? Er is een dode gevallen. Daar heb ik innerlijk wel last van gehad, dat frustreert enorm."

"Er zijn veel te snel conclusies getrokken en de officier is veel te kort door de bocht gegaan" Harm Zwiers - gedupeerde huurder brand Schellinkhout

De beschuldigende vinger wijst - ook bij Yolanda - vooral in de richting van een medehuurder, die Edilene, onderdak verleende. Het sterke vermoeden bij beiden is dat de brand daar is ontstaan. Bewijs is er niet en op het moment van de brand was hij niet aanwezig. Harm: "Ik verwijt hem nalatigheid. Hij is ook lange tijd van de radar geweest, onbereikbaar. Ik ben hem nog één keer tegengekomen. Dat gesprek was niet fijn." Ook de eigenaar van het bedrijventerrein wordt vrijgepleit en weigert tot op heden ieder commentaar. Een jaar na de brand wordt er door de huurders liever vooruit gekeken. Zwiers: "Ik heb mijn verlies gepakt. We hebben meteen na de brand met een aantal huurders wel bekeken van: zit er een onderzoek in? Kunnen we iemand aansprakelijk stellen? Maar dat bleek dus al snel niet het geval. Ik heb mezelf weer herpakt en ga weer verder. Streep eronder." 'Krijg weer kippenvel' Vader en zoon Visser hebben in een loods op hetzelfde terrein alweer een andere Amerikaan en een crossauto staan. "Deze ruimte is wel een stuk kleiner, maar misschien is dat ook wel goed. Dan kun je ook niet zo veel auto's kopen", zegt Kevin met een knipoog. "Ik was er na de brand wel een paar maanden klaar mee, maar nu is het weer leuk om samen de auto's op te knappen." Vader en zoon staan voor de plek waar vorig jaar de vlammen hoog uit de units sloegen. En waar Edilene het leven moest laten. Kevin wijst. "Daar, vlak bij die boom. Daar lag ze te slapen. Als ik er aan terugdenk, krijg ik weer kippenvel." Tekst gaat verder onder de foto

Vorig jaar brand, nu gras - Foto: NH Media / Michiel Baas

Kentekens noteren en weer verder: "Dat is toch geen controle?" Het was geen groot geheim dat er illegale bewoning plaatsvond op het bedrijventerrein aan de Dorpsweg in Schellinkhout. Huurders waren op de hoogte en volgens de huurders wist ook de eigenaar ervan. Ook Sergej woonde er na een scheiding voor langere tijd. Bij gemeente Drechterland kwamen meerdere meldingen binnen over illegale bewoning. Er werd regelmatig gecontroleerd, maar: "We hebben niet kunnen constateren dat de units bewoond werden", verklaarde toenmalig burgemeester Michiel Pijl een jaar geleden. Oud-huurder Harm Zwiers heeft zo zijn twijfels over de controles die plaatsvonden: "We zagen de mensen van de gemeente wel eens komen. Ik twee of misschien drie keer. Dan schreven ze wat kentekens op en dan reden ze weer verder. Dat is toch geen controle? En er werd ook nooit opvolging aan gegeven. Ja, twee weken na de brand. Toen was er een grote controle. Nu er een dode was gevallen, moesten ze even hun tanden laten zien." De gemeente Drechterland was niet in staat om te reageren op vragen hoe de huidige controles op illegale bewoning eruit zien.