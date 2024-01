Cas en Pim gehuldigd voor redden verdrinkende klasgenoot: "Geen moment getwijfeld"

Cas Brouwer en Pim Agterberg (13) ontvingen vorige week een bronzen medaille voor het redden van hun klasgenoot Rijk. Die belandde na een botsing bij de speeleilanden in het Amsterdamse Bos bewusteloos met zijn hoofd in het water. Cas en Pim bundelden hun krachten en trokken de jongen op het droge.

Een andere jongen sjeesde van de kabelbaan en botste tegen klasgenoot Rijk, die op een vlot in het water stond. Het vlot was een steiger dat daar na werkzaamheden was blijven liggen, aldus de gemeente.

Na afloop van de avondvierdaagse ging Cas met een groepje jongens uit groep 8 nog even naar de speeleilanden in het Amsterdamse Bos. Toen Cas stond te wachten op zijn beurt voor een ritje met de kabelbaan, ging het mis.

Rijk viel om, stootte zijn hoofd tegen het vlot en belandde in het water. Hij lag op zijn buik en met zijn hoofd in het water, en verroerde zich niet. "Er ging heel veel door me heen", vertelt Cas. "Ik dacht vooral: ik moet hem helpen, ik moet hem redden."

Zo snel mogelijk rende Cas het water in, maar Rijk bleek te zwaar om in zijn eentje uit het water te tillen. Cas schreeuwde om hulp, terwijl zijn vrienden nog compleet in shock aan de kant stonden. Zijn klasgenoot Pim snelde het water in en samen tilden ze Rijk naar de kant.

"Ik was bang dat het niet goed zou komen", vertelt Cas. Maar na een paar minuten kwam zijn bewusteloze vriend bij. Rijk was verward en wist niet meer wat er gebeurd was.

Rijks moeder kwam zo snel mogelijk naar het Amsterdamse Bos en nam hem mee naar het ziekenhuis. Daar bleek hij een hersenschudding en gebroken sleutelbeen te hebben. Inmiddels gaat het weer goed met hem.