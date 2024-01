Oud-leerling Simone Kleinsma bezoekt 100-jarige Corantijnschool: "Hele goeie tijd gehad"

De Corantijn in West viert feest, want de school bestaat honderd jaar. Actrice Simone Kleinsma liep er ooit ook als leerling rond. Zij en nog een hele rits BN'ers kwamen vandaag langs bij de Corantijn om herinneringen op te halen en de kinderen voor te lezen.

In de jaren zestig was Simone Kleinsma leerling op de basisschool in de Baarsjes "Ik herinner me het als een warme en leuke school. Ik heb er een goede tijd gehad", vertelt ze over haar tijd daar. "De trap is nog vrijwel identiek en misschien de tegels, maar de rest herken ik helemaal niet meer. Het is natuurlijk ook wel heel erg lang geleden!"

Er is ook nog een klassenfoto teruggevonden, waar Kleinsma te zien is met dichte ogen en een scheefgeknipte pony. "Dat vond ik toen al heel erg en het is nog steeds beschamend om te zien. En wat een klas, hè! 33 kinderen, dat kan je je bijna niet meer voorstellen."