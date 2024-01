Reini krijgt steeds meer hulp bij het leggen van 733 struikelstenen in Haarlem

Na de Nationale Holocaustherdenking van vier jaar geleden, begon Reini Elkerbout met haar missie om voor alle vermoorde Joodse Haarlemmers een struikelsteen te krijgen in de stad. Het project gaat gestaag door en steeds meer mensen dragen letterlijk en figuurlijk een steentje bij.

Het is een Joodse traditie om bij een bezoek aan een graf van een dierbare een kiezelsteentje te leggen. Dat kan niet voor de vermoorde Joden uit de Tweede Wereldoorlog, die zoals burgemeester Jos Wienen verwoorde 'weggerukt uit het leven en naamloos weg geworpen werden' door de nazi's. Hij sprak bij de legging van struikelstenen aan de Kleverparkweg vandaag, zoals hij zo vaak mogelijk probeert te doen. "Dit project doet een appèl op ons mens zijn. We mogen niet accepteren dat we zo achteloos met het leven om gegaan wordt."

Struikelstenen/stolpersteine De struikelstenen zijn bedacht door de Duitse kunstenaar Gunther Demnig, die daarmee de joodse slachtoffers een herdenkingssteen wilde geven op het adres waar ze voor het laatst in vrijheid leven. In 1995 plaatste hij de eerste struikelsteen in Keulen. Door figuurlijk over 'te struikelen' over stenen met de namen, geboortedatum en de datum toen ze werden vermoord, gaan passanten nadenken over het leed uit de Tweede Wereldoorlog.

De Stichting Struikelstenen Haarlem heeft nu Emile Schrijver als voorzitter. De directeur van het Joods Museum in Amsterdam roemde de steeds groter wordende groep vrijwilligers, stadsgenoten die door Reini Elkerbout zijn aangestoken om te helpen bij het project. In de komende jaren willen ze alle 733 Haarlemse Joden, die gedeporteerd en vermoord, hun plek in de stad terug geven.

Gastvrouwen Clara Kemper en Anja van Dam - Foto: NH Media / Geja Sikma

De gastvrouwen Naast Reini en haar dochter Judith Uijterlinde staan Clara en Anja bij elke onthulling als gastvrouw op de stoep van het betreffende adres. Ze regelen en verzorgen de ceremonie, leggen contact met nabestaanden en de huidige bewoners van de woning waar de Joodse Haarlemmers voor het laatst in vrijheid leefden.

"Ik werd er steeds meer door gegrepen. Je brengt een stuk leven terug dat was weggevaagd." Carla Kemper, vrijwilliger Stichting Struikelstenen Haarlem

De drijfveer voor Clara Kemper is dat ze ontdekte dat er tegenover haar een Joodse familie had gewoond, maar dat dit gek genoeg niet bekend was. "Ik vond het zo gek dat dit niet erkend werd, dat ik toen besloot om voor die familie Beek vier struikelstenen te regelen. Als cadeau voor de buurt, zodat ze nooit meer zouden vergeten." Eenmaal in contact met Reini Elkerbout liet het Clara niet meer los. "Ik werd er steeds meer door gegrepen. Je brengt een stuk leven terug dat was weggevaagd." Voor de joodse Anja van Dam is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de verhalen verteld worden. "Dat heb ik in mijn eigen familie gemist. Ik durfde als kind niet aan mijn vader te vragen naar onze eigen geschiedenis. Hij was een sterke man. En als erover begonnen werd, schoot hij vol. Ik wilde hem niet verdrietig zien." Met steeds meer struikelstenen vindt ze het mooi om te zien dat kinderen, die vaak met hun klas een struikelsteenlegging bijwonen, nu wel die vragen gaan stellen.

Onderzoekers Kees Zandvliet en Arne Brentjes - Foto: NH Media / Geja Sikma

De onderzoekers Bij elke steen die gelegd wordt, zorgen Kees en Arne voor de achtergrondinformatie. Naast de kille data van overlijden en in welk concentratiekamp de Joodse Haarlemmers zijn vermoord, achterhalen zij hoe de familieverbanden in elkaar steken. Waar de mensen werkten of naar school gingen. En soms weten ze ook een foto op te diepen.

"Het is eigenlijk verslavend als je er eenmaal aan begint" Arne Brentjes, vrijwilliger Stichting Struikelstenen Haarlem

Arne Brentjes is wiskundige, maar door zijn vrouw in aanraking gekomen met de geschiedenis. "Het is eigenlijk verslavend als je er eenmaal aan begint", vertelt hij. Zijn vrouw Annelies Kuijper, die in 2022 overleed, was actief bij Joodse Huizen en in het begin ook even bij Stichting Struikelstenen Haarlem. "Door haar leerde ik dat het belangrijk is om de geschiedenis levend te houden." Hij vindt het wel confronterend om na oorlogen in Bosnië en Oekraïne te ontdekken 'hoe dun het laagje beschaving is'. Ook Kees Zandvliet raakte via zijn vrouw betrokken bij de struikelstenen. Als historicus weet hij als geen ander waar hij de feiten kan vinden. "Maar nog belangrijker vind ik het om nabestaanden op te sporen en de emotie van de geschiedenis te laten zien." Missie van Onno Hoes Bij de steenlegging op de Kleverparklaan 35 weet hij de dochter van de beste vriendin van de vermoorde Helena Marianne Garf op te sporen. Cornelieke Lagerwaard komt helemaal uit Duitsland om te vertellen wat zij over de familie weet. Het zorgt ervoor dat het leven van de familie echt even terugkeert naar de Kleverpark. Voor het zoeken naar nabestaanden hoefde de onderzoekers niet diep te graven. De vier stenen zijn aangevraagd door Onno Hoes. Hij vond in een oude doos van zijn overleden moeder een dagboek, foto's en documenten van haar familie. Zo achterhaalde hij zo'n honderd verre familieleden die na de Tweede Oorlog niet meer waren terug gekomen. "De helft heeft al een struikelsteen. Ik heb het mijn missie gemaakt om die anderen nu ook een struikelsteen te geven." Onno Hoes kan amper onder woorden brengen als hij ziet met hoeveel zorg en met hoeveel belangstellenden de ceremonie plaatsvindt.

Leah Uijterlinde en Sebastiaan West zingen een Hebreeuws lied - Foto: NH Media / Geja Sikma

De muzikanten Vaak worden de ceremonies van de legging of onthulling van de struikelstenen omlijst door zang. De muzikale kleinkinderen van Reini willen graag, bijgestaan door vrienden, daaraan bijdragen. De ene keer treedt David Uijterlinde op met zijn vriend Mare Peters, de andere keer komt zijn zus Leah met een vriend Sebastiaan West. "Zolang ik me kan herinneren neemt onze oma Reini ons al mee naar Jodenherdenkingen", vertelt Leah. Ze brengt samen met Sebastiaan vandaag een modern Hebreeuws lied ten gehore. Het wordt vaak in Joodse kringen gezongen tijdens Pesach, om de exodus van de joden uit Egypte van vroeger ter herdenken. "Het gaat over geliefden die niet terugkeren."

Vlnr: Kees, Josephine, Daphne en Robin van het Kennemer Lyceum lezen gedicht voor - Foto: NH Media / Geja Sikma

De scholieren Steeds vaker worden de ceremonies ook bijgewoond door leerlingen van scholen, waar de jonge vermoorde Joodse Haarlemmers voor de Tweede Wereldoorlog op zaten. Op het Kleverpark dragen een paar scholieren uit 2GA van het Kennemer Lyceum een gedicht voor. "Een droevige wind suist door de straat. Een wind, die alleen in nachtmerries bestaat. Deze wind voert ons terug naar een tijd van pijn. Waarin de Joden nergens meer veilig konden zijn." Lenny en Marius Garf, die met hun ouders uit hun huis aan de Kleverparklaan 35 gedeporteerd werden en nooit meer terugkwamen, zaten ooit in dezelfde klaslokalen als Kees, Josephine, Daphne en Robin.