Politie voert druk op en geeft meer beelden explosie bij Haarlems gezin vrij

De politie heeft in Bureau NH nieuwe beelden vrijgegeven van de explosie dinsdagnacht 16 januari in Haarlem. Daarop is een verdachte te zien die rond 1.00 uur aan de Vincent van Goghlaan een stuk explosief af laat gaan bij een balkon van een gezin.

Gewond aan hand

Eerder gaf de politie alleen beeld van de verdachte vrij en was de explosie zelf niet te zien. Maar omdat zijn identiteit nog niet bekend is, maakt de politie vandaag zijn acties toch duidelijk.

Er is zichtbaar dat het explosief al afgaat in de hand van de verdachte. De politie vermoedt dat hij aan die hand, specifiek zijn rechter, gewond is geraakt. Na het afsteken sprint hij in de richting van het Reinaldahuis, aan de Leonard Springerlaan.