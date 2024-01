Wethouder schrikt van misstanden GVB en gaat in gesprek met directie

Wethouder Alexander Scholtes (D66) is geschrokken van de misstanden bij het GVB. Tientallen medewerkers verklaarden afgelopen weken aan AT5 dat zij na ongelukken en bedreigingen niet worden gesteund door het bedrijf. Scholtes, verantwoordelijk voor de deelnemingen van de gemeente, gaat hierover eind deze maand in gesprek met de directie van het GVB en brengt dan het verzoek van raadslid Farley Asruf (PvdA) voor een extern onderzoek over, zo beloofde de wethouder.

Volgens de medewerkers van het GVB krijgen ze weinig nazorg en worden ze onder druk gezet om snel weer aan het werk te gaan na incidenten. Vaak schuift de stadsvervoerder de schuld in de schoenen van de medewerkers. Uit de gesprekken die AT5 voerden met GVB'ers komt het beeld naar voren van een organisatie die bereid is ver te gaan om aansprakelijkheid te ontlopen.

"We spreken al langer met het GVB over het werkplezier van medewerkers, het verzuim en de bedrijfscultuur"

In de raadsvergadering werden woensdag mondelinge vragen gesteld over de klachten. Een deel van de oppositie wilde liever een spoeddebat, maar de zaak was volgens het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) niet spoedeisend genoeg.

"Ik ben geschrokken van het artikel, net zoals iedereen die het las", zei Scholtes in antwoord op vragen van Asruf. "Goed werkgeverschap is voor ons belangrijk, dat geldt ook voor onze deelnemingen. We spreken al langer met het GVB over het werkplezier van medewerkers, het verzuim en de bedrijfscultuur."

Extra stappen

De wethouder zei wel dat de huidige directie en Raad van Commissarissen (RvC) bereidwillig is verbeteringen door te voeren. "Er zijn veel stappen gezet, en nee, we zijn er nog niet. Het is een groot bedrijf. Het blijft de aandacht vragen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid als aandeelhouder."

Het GVB stuurde gisteravond een reactie naar de wethouder op het artikel. Daaruit zou volgens Scholtes blijken dat er extra stappen worden gezet. "De suggestie van het lid Asruf voor een extern onderzoek bespreek ik tijdens mijn afspraak eind deze maand met de directie en de RvC."

Jazie Veldhuyzen (Lijst Ahmadi-Veldhuyzen) vroeg aan de wethouder wanneer Scholtes een activistische aandeelhouder wordt. "Ik heb het vertrouwen in deze directie, zodra ik dat niet meer heb, dan hebben we een ander gesprek."