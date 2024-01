Zware blessure voor Ajax-pechvogel Ávila

Ajax laat in een kort statement via de sociale kanalen weten wat de situatie is van Gastón Ávila. Na medisch onderzoek blijkt de kruisband van de linkerknie te zijn gescheurd. Op dit moment is de Argentijn bij familie in Spanje, waar hij binnenkort onder het mes gaat.

"Hier kan ik dicht bij mijn familie zijn", laat Ávila weten vanuit het Zuid-Europese land. "En waar voor mij de juist specialisten aanwezig zijn."

Tekst loopt door onder de tweet.