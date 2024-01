Op een oude fiets: vliegende bommen vanuit de duinen

'U bevindt zich hier aan het begin van een V1 lanceerhelling', lezen we op een bord pal naast een wandelpad. "De V1 was het eerste langeafstandswapen", vertelt Jesse. "De V staat voor vergelding."

We zien een met mos begroeide betonnen plaat van een meter of vijf. In werkelijkheid was het platform 45 meter lang. Jesse verdwijnt met grote stappen in het bos, op zoek naar het eindpunt.

Er waren tientallen van dit soort lanceerplaatsen in Nederland en Duitsland. Ze waren gericht op het westen om Londen aan te vallen en op het zuiden richting Antwerpen. De vliegende bommen konden zo'n 450 kilometer overbruggen. Van de duizenden afgevuurde bommen werd de helft onderschept of stortten in zee. In oktober 1944 vernietigde de Royal Air Force de meeste lanceerplaatsen. Maar ook daarna werden er nog lanceerhellingen gebouwd, waaronder deze bij Castricum.

Een bom werd door middel van een stoomkatapult een helling op geschoten. Vanaf daar moesten de straalmotoren het overnemen. "Als we hier rechtdoor zouden kunnen fietsen, dan komen we uit in Londen", zegt Jesse.

