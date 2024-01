Kritische coach van vrouwen DZS in Kratje Trap: "Jansen ging er voor minder uit"

Gehuld in oranje shirts en voorzien van een gouden linkerbeen. Dat zijn de drie nuchtere vrouwen en een kritische trainer van DZS in een nieuwe aflevering van Kratje Trap. Is dit gezelschap uit Neck in staat om de koppositie te pakken periode 3. De oefenmeester stelt zich kwetsbaar op en weet dat zijn positie in handen ligt van dit drietal. "Pascal Jansen ging er voor minder uit."