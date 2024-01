Boring festival doorbreekt grenzen: zestig optredens in de Haarlemse binnenstad

Komende vrijdag en zaterdag vindt in Haarlem de tweede editie van het Boring Festival plaats. In samenwerking met een groot aantal culturele instellingen in de stad is er muziek, kunst en theater te zien. Er zijn ongeveer zestig dans- en theatervoorstellingen, DJ's en concerten in Phil, de Vishal, de Schuur, het Patronaat, Teylers Museum, Noord-Hollands Archief, de Centrale Bibliotheek Zuid-Kennemerland en het Museum van de Geest.

De optredende artiesten zijn jong en dat sluit aan bij de toeschouwers die dat, over het algemeen, ook zijn. De organisatie wil hen zoveel mogelijk verrassen 'door grenzen open te breken.' Zo kan het dat in Teylers Museum een dansvoorstelling wordt gegeven en in de Schuur geen film wordt vertoond, maar muziek wordt gemaakt. "Je krijgt totaal iets anders te zien dan je in Haarlem gewend bent", zegt een woordvoerder van de Stichting Klein Haarlem, die het festival organiseert.

Opdracht

Met die opzet hoopt de organisatie te voldoen aan de opdracht van de culturele instellingen in de stad: zorg dat meer jonge mensen naar het theater gaan. De naam 'Boring' nodigt daar niet meteen toe uit, maar daar zit een verhaal achter. "Toen we de opdracht kregen, hebben we onderzoek gedaan en ontdekten we dat Haarlem voor jonge mensen best wel saai is om uit te gaan. Daarom hebben we voor deze naam gekozen, als een soort statement", zegt de woordvoerder.

Het festival begint zowel op vrijdag als zaterdag om 19.00 uur en gaat door tot de volgende ochtend 05.00 uur. Het volledige programma is hier te vinden.