Wandelaars, sporters en influencers maken natuurgebieden té druk: "Gaat ten koste van dieren en vegetatie"

De impact van de bezoekers is met name zichtbaar bij broedvogels. "Je merkt aan de broedvogels dat ze ver van de paden af gaan broeden. Dit is een hele duidelijke indicatie dat zij vinden dat het pad te druk is." Ook herten die rennen kunnen een gevolg zijn van de drukte, volgens van der Vegte. "Mensen vinden het prachtig als er een roedel herten voorbij rent, maar ik krijg dan meteen een vervelend gevoel, want dit betekent dat ze ergens anders verstoord zijn."

Vooral grote groepen kunnen "een behoorlijk verstorende invloed hebben" op dieren die in het gebied leven, "maar ze kunnen ook de vegetatie stuk lopen. Dat duurt dan weer best wel lang voordat het hersteld is."

"Je hebt hier sportgroepjes, evenementen voor hardloopwedstrijden, influencers die fotoshoots houden, het is gewoon te druk", zegt boswachter van der Vegte. Bezoekers zijn welkom om te recreëren in de natuurgebieden, "maar tijdens die activiteiten moet je bedenken: je bent te gast in het leefgebied van die dieren. Soms maken mensen te veel gebruik van de natuur zonder dat ze beseffen dat het veel schade brengt."

Maatregelen

Wandelaars, fietsers en ruiters moeten op de aangelegde paden blijven, meldt de vereniging Natuurmonumenten in een persbericht. Het is ongewenst dat bijvoorbeeld influencers steeds vaker zomaar de natuur ingaan voor opnames op "de mooiste plekjes" en daarmee planten vertrappen en vogels laten schrikken.

Ook de populaire, therapeutische, groepsgewijze "bosbaden" zorgen voor te veel druk op de natuur. Natuurmonumenten verbieden ook asverstrooiing, het plaatsen van herdenkingstekens of het houden van een afscheidsceremonie in de natuur. As is slecht voor de bodem en een ceremonie kan storend zijn voor anderen. "We hebben nu ook de regel dat mensen toestemming moeten vragen voor activiteiten waarbij je met groep van meer dan twintig personen bent of activiteiten doet waarvoor betaald wordt., zoals yogaklasjes. Dit doen we om om grip te krijgen op hoeveel mensen waar in de natuur hun activiteiten doen."

Wegblijven hoeft echter niet, volgens van der Vegte. "Er kan nog steeds heel veel, maar bij ons staat de natuur beschermen toch wel bovenaan. Dus alles wat impact kan hebben op de natuur willen we wel een beetje reguleren".

Tekort aan recreatieplekken

Daarnaast vindt van der Vegte dat er een tekort is aan recreatieplekken in Noord-Holland. "We hebben in Nederland een tekort aan recreatieruimte. We hebben eigenlijk gewoon meer aantrekkelijke groene gebieden nodig, dichtbij woonplaatsen waar mensen hun ommetje, yogaklasje of fotoshoot kunnen doen. Dan hoeft dat niet allemaal in de kwetsbare natuur, als er meer aantrekkelijke plekken zijn. Dat is wel iets waar we aan moeten werken met z'n allen", aldus van der Vegte.