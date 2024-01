Haarlemmer (41) vermist, voor het laatst gezien na zijn dienst op Schiphol

Achkif werd zondag gespot toen hij vanaf Schiphol Plaza naar het busstation liep. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de man. De politie sluit niet uit dat hij toen richting Amsterdam is gegaan, maar weet niet zeker of hij daadwerkelijk in een bus is gestapt.

De Haarlemmer droeg afgelopen zondag een zwarte pet en had een zwarte rugtas bij zich. Hij kan herkend worden aan zijn blauw-gele schoenen van het merk New Balance. Mogelijk verplaatst hij zich met het openbaar vervoer.