Klaar met de kou: zacht weer in aantocht

De handschoenen en schaatsen kunnen weer even worden opgeborgen, want van winters weer is de komende week geen sprake. Slecht nieuws dus voor de winterliefhebbers, maar er is ook goed nieuws: het gaat wel minder waaien.

Op dit moment staat er nog een behoorlijke wind. Windkracht 6 boven het land en aan de kust windkracht 8, met windstoten tot 90 kilometer per uur. Het is dus nog even oppassen geblazen, waarschuwt NH-weerman Jan Visser op NH Radio.

Vanmiddag neemt die wind af, en vanavond wordt het relatief rustig. Ondanks de wind is het prima weer. De zon schijnt en het blijft droog. De temperatuur ligt rond de 10 graden.

Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgenochtend is er kans op wat mist, en zal de temperatuur in de loop van de dag naar 10 graden schieten. Af en toe komt er een buitje langs, maar volgens weerman Visser zal het meevallen. De wind zakt iets af, maar blijft wel vrij krachtig. Vooral aan de kust.

Mooi weekend

Vrijdag wordt het zacht. Aan het eind van de dag daalt de temperatuur. Het weekend belooft mooi te worden: droog weer met geregeld zon, en zo'n 7 tot 8 graden. 'S nachts zo rond het vriespunt. "Dat is wel van korte duur, maandag wordt het namelijk weer 10 graden plus, en dat duurt nog tot 4 februari. Pech voor winterliefhebbers dus", laat Jan Visser weten.