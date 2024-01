Sassluis Enkhuizen uit voorzorg gesloten, mogelijk vrijdag weer open

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft vandaag de Sassluis in Enkhuizen uit voorzorg gesloten, omdat er in Den Oever niet gespuid kan worden. Ook de veranderlijke wind kan het water vanaf morgen extra opstuwen. Het waterschap verwacht dat de sluizen pas op vrijdag weer geopend kunnen worden.

Vanwege het niet kunnen spuien, loopt het water in Enkhuizen op naar 0,20 meter boven NAP. En omdat de veranderlijke wind vanaf morgen het zeewater extra kan opstuwen, heeft het waterschap uit voorzorg de Sassluis gesloten. "Zo voorkomen we hoogwater in de binnenhaven en daarmee het risico op wateroverlast", aldus een woordvoerder.